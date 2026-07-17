المجلس السياسي الأعلى في اليمن: الرد على العدوان السعودي وحصاره سيكون مماثلاً ومباشراً وفق معادلات الردع التي أعلنها السيد الحوثي

أوضح المجلس السياسي الأعلى أن الرد على العدوان السعودي وحصاره سيكون مماثلاً ومباشراً وفق معادلات الردع التي أعلنها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه اليوم.

وأكد المجلس السياسي الأعلى، في بيانه اليوم الخميس، أن حقوق شعبنا في السيادة والحرية وتشغيل منشآته الحيوية واستثمار ثرواته الوطنية هي حقوق سيادية راسخة غير قابلة للمساومة، مشدداً على أن سياسة الوصاية والهيمنة التي يحاول النظام السعودي فرضها تخدم مباشرة المشروع الصهيوني الأمريكي لإخضاع المنطقة واستهداف قواها الحرة.

وأشار بيان السياسي الأعلى إلى أن استهداف العدو السعودي لمطار صنعاء جريمة جديدة تضاف لسجل العدوان، وتهدف لحرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه في السفر والعلاج، داعياً أبناء شعبنا في صنعاء وبقية المحافظات إلى الخروج المليوني غداً الجمعة في “جمعة التحذير والنفير” استجابةً لدعوة السيد الحوثي، ليسمعوا كل العالم رسالتهم البالغة بأن الشعب اليمني اختار الحرية والكرامة، وعازم على دحر العدوان وكسر الحصار مهما بلغت التحديات والتضحيات.

واستنكر استمرار العدوان والحصار، محمّلًا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن تداعياته، وتحمل عواقب استمراره.

كما جدّد المجلس السياسي الأعلى عهده للشعب اليمني العزيز، ووفاءه لتضحياته العظيمة، بالاستمرار في الدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وحريته وانتزاع حقوقه المشروعة، عاقدين العزم على عدم التوقف حتى رفع الحصار ووقف العدوان.

المصدر: المسيرة