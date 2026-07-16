المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية:نؤكد على ضرورة خروج الولايات المتحدة من المنطقة، ولن نتراجع عن مضيق هرمز أبدًا

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي ان”الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المزعوم لا يحق لهما التواجد في المنطقة”.

واضاف:” الممر الوحيد للعبور في المنطقة هو مضيق هرمز”.

واشار الى انه”منذ سنوات وهم ينهبون دول المنطقة، وهم سبب انعدام الأمن فيها”.

واردف قائلا:”سيادة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز هي عامل أمن واستقرار للمنطقة بأكملها، وليست سببًا لانعدام الأمن”.

واكد على ضرورة خروج الولايات المتحدة من المنطقة، ولن نتراجع عن مضيق هرمز أبدًا.

وقال:”إذا تعرضت بنيتنا التحتية لأي ضرر، فإن جميع البنى التحتية في المنطقة ستكون ضمن أهدافنا”.

وتابع:”لو كانوا قادرين على القضاء علينا، لما انتظروا ساعة واحدة”.

المصدر: مواقع