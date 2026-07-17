الجمعة   
   17 07 2026   
   2 صفر 1448   
   بيروت 01:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    وسائل اعلام ايرانية: غارات أمريكية تستهدف مطار إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران

      اعلنت وكالة أنباء تسنيم أن “غارات أمريكية استهدفت مطار مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران”، مشيرة إلى “سماع دوي 3 انفجارات عنيفة في محيط المطار”.

      وكانت قد أفادت وسائل اعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في مدن إيرانية عدة جراء غارات أمريكية جديدة.

      وذكرت وكالة مهر ان “10 انفجارات جديدة دوت في جزيرة قشم جنوبي إيران إثر غارات أمريكية”.

      فيما أفادت وكالة تسنيم ايضا بأن امريكا استهدفت برج اتصالات في تلة بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن تلك المنطقة.

      وأضافت أن “الهجوم الأمريكي على منطقة في بندر عباس أسفر عن إصابة 7 أشخاص”.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      قراءة في آخر المستجدات الإيرانية مع الدكتور حسن حيدر من طهران

      قراءة في آخر المستجدات الإيرانية مع الدكتور حسن حيدر من طهران

      آخر التطورات في ايران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

      آخر التطورات في ايران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

      إيران تتهم واشنطن بشنّ هجوم همجي قرب مستشفى للأطفال

      إيران تتهم واشنطن بشنّ هجوم همجي قرب مستشفى للأطفال