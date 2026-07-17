وسائل اعلام ايرانية: غارات أمريكية تستهدف مطار إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران

اعلنت وكالة أنباء تسنيم أن “غارات أمريكية استهدفت مطار مدينة إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران”، مشيرة إلى “سماع دوي 3 انفجارات عنيفة في محيط المطار”.

وكانت قد أفادت وسائل اعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في مدن إيرانية عدة جراء غارات أمريكية جديدة.

وذكرت وكالة مهر ان “10 انفجارات جديدة دوت في جزيرة قشم جنوبي إيران إثر غارات أمريكية”.

فيما أفادت وكالة تسنيم ايضا بأن امريكا استهدفت برج اتصالات في تلة بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن تلك المنطقة.

وأضافت أن “الهجوم الأمريكي على منطقة في بندر عباس أسفر عن إصابة 7 أشخاص”.

المصدر: وكالة يونيوز