الجمعة   
   17 07 2026   
   2 صفر 1448   
   بيروت 04:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكالة فارس: ارتفاع عدد الشهداء في الهجوم على جسور بندر خمير بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران إلى 7

      مواضيع ذات صلة

      زاخاروفا: أوروبا تفشل أي اتصال مع روسيا رغم ادعاءاتها بشأن التفاوض

      زاخاروفا: أوروبا تفشل أي اتصال مع روسيا رغم ادعاءاتها بشأن التفاوض

      كوبا | أزمة الطاقة الخانقة تعيد مزارعي كوبا إلى العصور التقليدية

      كوبا | أزمة الطاقة الخانقة تعيد مزارعي كوبا إلى العصور التقليدية

      وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: الضربات الأمريكية استهدفت عدة جسور في إيران يوم الخميس

      وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: الضربات الأمريكية استهدفت عدة جسور في إيران يوم الخميس