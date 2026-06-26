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المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: موسكو تواصل تحذير واشنطن بشأن خطورة نقل الأسلحة إلى كييف
26-06-2026 00:38 صباحًا
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