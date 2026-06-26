تقرير مصور | اليمن يحيي عاشوراء ويجدد ثباته على نهج كربلاء

اليمن يحيي ذكرى عاشوراء ويجدد الموقف مع محور المقاومة على نهج كربلاء.

المصدر: موقع المنار