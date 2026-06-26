المحكمة العليا الأميركية تؤيد قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية معتبرة أنه لا يحممل اي طابع عنصري صريح