السلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد الأربعاء إلى 188 قتيلًا وأكثر من 1500 جريح و لا يزال أكثر من 200 شخص محاصرين تحت الأنقاض