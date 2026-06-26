أمين عام الناتو يأسف لشراء بعض دول الحلف أسلحة من خارج المنظومة

أعرب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، عن أسفه لقيام بعض الدول الأعضاء في الحلف بشراء أسلحة من دول خارج المنظومة.

وقال روته : “على سبيل المثال، تشتري رومانيا وبولندا وإستونيا منتجات عسكرية من كوريا [الجنوبية]، وهذا أمر طبيعي؛ فرغم أن جمهورية كوريا دولة شريكة، إلا أنني كنت أفضّل إنفاق هذه الدولارات واليوروهات داخل منظومة الناتو”.

وأدلى الأمين العام لحلف الناتو، بهذا التصريح في العاصمة الهولندية لاهاي مساء يوم الخميس. وفيه دعا روته دول حلف شمال الأطلسي إلى إنتاج المزيد من المعدات العسكرية.

وشدد روته على ضرورة زيادة الإنتاج العسكري على ضفتي المحيط الأطلسي (أوروبا وأمريكا) لتأمين مخزونات الحلف والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن تحركات جارية (بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية) لتطوير تشريعات تسهّل عمل شركات الدفاع المشتركة وتزيد من وتيرة تسليم الذخائر والعتاد.

المصدر: روسيا اليوم