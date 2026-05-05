ترامب قبيل زيارته لبكين: أشك في دعم حلف الناتو لأمريكا في صراع كبير مع الصين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل زيارته المرتقبة إلى بكين، بأنه يشك في دعم حلفاء الناتو للولايات المتحدة في حال نشوب صراع مسلح مع الصين، معربا عن أمله في ألا يحدث ذلك أبدا.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “سالم نيوز”: “إذا ما وقع صدام كبير – وآمل ألا يحدث أبدا – فسألتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ قريبا، وأتطلع إلى ذلك. تربطني علاقة جيدة جدا بالرئيس شي. ولكن إذا ما وقع صدام كبير أو ما هو أسوأ منه، فلا أعتقد أن حلف الناتو سيقف إلى جانبنا”.

وسيزور ترامب بكين يومي 14 و15 مايو الجاري لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وكان من المقرر أصلاً أن تتم زيارة ترامب إلى بكين في الفترة من 31 آذار / مارس إلى 2 نيسان / أبريل، ولكنها أجلت بسبب الوضع المتعلق بإيران.

وكان ترامب قد صرح سابقا في مقابلة مع صحيفة “التلغراف” بأنه يدرس بجدية الانسحاب من الناتو بعد تقاعس الحلف في المساعدة ضد إيران.

وسبق أن صرح الزعيم الأمريكي بأن مصداقية حلف “الناتو” قد تضررت بشدة بسبب تردد الكتلة العسكرية في مساندة الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز، ووصف الحلف أيضا بأنه “نمر من ورق”.

المصدر: روسيا اليوم