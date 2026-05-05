    مقر خاتم الأنبياء المركزي: القوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو بطائرات مسيرة ضد الإمارات في الأيام الماضية

      قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي ان” القوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو بطائرات مسيرة ضد دولة الإمارات في الأيام الماضية”.
      واضاف:” لو كان قد حصل أي عمل، لكنا أعلناه بحزم ووضوح؛ لذلك فإننا ننفي تقرير وزارة دفاع تلك الدولة بشكل قاطع، وهو خالٍ من أي صحة”.
      وتابع:”نقول لمسؤولي وحكام الإمارات: يجب ألا تتحول بلادكم، باعتبارها أرضًا إسلامية، إلى وكر للأمريكيين والصهاينة وقواتهم ومعداتهم العسكرية، وأن تخون الأمة الإسلامية والمسلمين”.
      وقال:” يجب ألا توقعوا أنفسكم في فخ الأمريكيين والصهاينة، وبدلاً من مواجهة الكفار والمشركين وعدم التعاون معهم، تهاجمون الشعب الإيراني المسلم إعلاميًا بظلم، وتتّهمونها بالباطل وتثيرون الأجواء”.
      وتابع:” من المؤسف القول إن الإمارات تحولت اليوم إلى إحدى القواعد الأمريكية والصهيونية الرئيسية كأعداء العالم الإسلامي والعامل الرئيسي في انعدام الأمن بالمنطقة، وأصبحت مكانًا لتمركز جزء كبير من قواتهم ومعداتهم العسكرية”.
      واردف:” بإثارة الأجواء والاتهامات وتمثيل دور الضحية لا يمكن حل أي مشكلة ولا تشويه الأجواء الدولية”.
      وقال:”إذا كنا قد تساهلنا حتى الآن تجاه إثارتكم للأجواء ومساعدتكم لأعداء الأمة الإسلامية وإيران، فلأجل أمن ومراعاة حال إخواننا وأخواتنا المسلمين في تلك البلاد فقط”.
      وحذّر:”إذا حصل أي عمل ضد الجزر الإيرانية أو الموانئ أو سواحل بلدنا من أراضي الإمارات، فسنرد ردًّا قاسيًا ومُندمًا عليه”.

      المصدر: مقر خاتم الأنبياء المركزي

      مقر خاتم الأنبياء المركزي: مبادرة عبور أي سفينة لمضيق هرمز هي بيد القوات الإيرانية

      المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي: إذا كنتم قادرين على تحمل أسعار النفط بأكثر من 200 دولار للبرميل فاستمروا في هذه اللعبة