إستونيا ستبني قرية عسكرية تتسع لـ 200 شخص على الحدود مع روسيا

قال أندو فوغما، مدير محفظة المشاريع في مركز الاستثمار الدفاعي في إستونيا، إن بلاده ستبني أول قرية عسكرية لها في مدينة نارفا على الحدود مع روسيا.

وأشار فوغما إلى أن سلطات بلاده تخطط لنشر وحدة من قوات الدفاع تضم حوالي 200 فرد في هذا المركز العسكري.

وأضاف فوغما، في مقابلة مع وكالة EPP: “سنقوم بتشييد المركز العسكري الرئيسي المخطط له خلال مرحلة واحدة. سيبدأ العمل في نهاية العام ويكتمل في صيف عام 2028. سيستوعب المركز في المرحلة الأولى 150 عسكريا.

بحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإستونية ، من المقرر أن تتمركز وحدة من اللواء الأول للمشاة في نارفا. وتم تصميم المركز العسكري لاستيعاب ألف فرد، لكن سيناوب فيه حوالي 200 جندي بشكل دائم.

تُعد قوات الدفاع الإستونية قوة عسكرية مرنة وصغيرة الحجم ولكن ميزانيتها الدفاعية لعام 2026 تضاعفت لتصل إلى 2.4 مليار يورو (ما يعادل 5.43% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد)، مما يضعها في مقدمة دول حلف الناتو إنفاقا على الدفاع مقارنة بحجمها العسكري. وتعتمد إستونيا على نظام الخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد) وبناء جيش قائم على الاحتياط السريع. وبلغ تعداد أفراد القوات المسلحة الموجودين فعلا في الخدمة في عام 2026 حوالي 7100 عسكري.

المصدر: روسيا اليوم