وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية تعبر عن شكر وتقدير وعرفان الجمهورية اليمنية للجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها العظيم والشجاع المتمثل في كسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي