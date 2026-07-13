عضو الوفد الوطني اليمني عبدالملك العجري: نعبّر عن امتناننا وتقديرنا للخطوة الشجاعة والإنسانية للجمهورية الإسلامية في إيران لقيامها بإعادة العالقين اليمنيين من جرحى ومرضى