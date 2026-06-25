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    دولي

    سلوفاكيا تعلن مقاطعة حزمة “الناتو” العسكرية لأوكرانيا وتطالب بالحوار مع روسيا

      أكد رئيس الحكومة السلوفاكية، روبرت فيكو، أن بلاده لن تخصص أي أموال من ميزانيتها للمساعدات العسكرية لصالح أوكرانيا، معلناً عدم مشاركة سلوفاكيا في حزمة المساعدات المالية الجديدة التي يعتزم حلف شمال الأطلسي “الناتو” تقديمها لكييف بقيمة 70 مليار يورو.

      وأوضح فيكو، خلال كلمة متلفزة الأربعاء، أنه يتابع باهتمام بالغ الاستعدادات لقمة “الناتو” المرتقبة في أنقرة بالأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه يبذل قصارى جهده لضمان عدم تورط بلاده في قروض عسكرية لدعم الحرب. وجدد تأكيده على استعداد سلوفاكيا لتقديم المساعدات الإنسانية فقط، ورفضها التام لتمويل شراء الأسلحة.

      دعوة لاستئناف الحوار مع موسكو
      وفي سياق متصل، دعا رئيس الحكومة السلوفاكية الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن القيود المفروضة على واردات الطاقة الروسية واستئناف الحوار فوراً مع موسكو.

      وفي 21 مارس/آذار، أكد فيكو أن الاتحاد الأوروبي، برفضه النفط الروسي لأسباب أيديولوجية، يُخاطر بنفاد محطات الوقود، معرباً عن اعتقاده بأن إعادة تشغيل خط أنابيب “دروجبا” سيكون مفيداً لأوروبا، “إذ سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة”.

      المصدر: روسيا اليوم

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