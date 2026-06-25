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    دولي

    القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم بعمق 15 كيلومترا داخل مقاطعة سومي الحدودية

      أفاد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن تحرير بلدة إيفولجانسكويه في مقاطعة سومي الحدودية مكن القوات الروسية من التقدم بعمق 15 كيلومترا داخل خطوط الدفاع الأوكرانية في هذا القطاع.

      وقال ماروتشكو في تصريح لوكالة “تاس”: “تحرير بلدة إيفولجانسكويه في مقاطعة سومي بشكل كامل، مكّن القوات الروسية من التقدم لمسافة تقارب 15 كيلومترا انطلاقا من الحدود الروسية، ما يعني عمليا اختراق التحصينات الدفاعية التابعة للقوات الأوكرانية في هذا القطاع.

      وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في 24 حزيران / يونيو أن قوات “الشمال” فرضت سيطرتها الكاملة على إيفولجانسكويه ضمن عملياتها الجارية على محور سومي، مما سيساهم في تعزيز مواقعها وتوسيع المنطقة الأمنية العازلة على طول الحدود.

      المصدر: وكالة تاس الروسية

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