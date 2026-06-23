تشييع شهداء مجزرة قناريت في الغازية وقناريت وحارة صيدا وسط حشود شعبية

في أجواءٍ غلب عليها الحزن والاعتزاز بالتضحيات، شيّع حزب الله وأهالي بلدات الغازية وقناريت وحارة صيدا عدداً من الشهداء الذين ارتقوا جراء مجزرة قناريت والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان.

ففي الغازية، وُوريت الثرى عائلة الشهيد محمد أحمد مهدي التي قضت في مجزرة قناريت، وهم: محمد أحمد مهدي، زوجته ضياء علي عطوي، وطفلاه مريم ومصطفى. وأقيمت مراسم التشييع في ساحة العين، حيث أُديت الصلاة على الجثامين قبل أن ينطلق موكب حاشد جاب شوارع البلدة وصولاً إلى جبانة الغازية، حيث دُفن الشهداء.

أما في قناريت، فشُيّع أربعة شهداء سقطوا في المجزرة نفسها، وهم بدرية حسين خليفة، زينب عبدالله خليفة، هويدا خالد حوراني، ودانييلا نعيم خليفة. وانطلق موكب التشييع باتجاه المقبرة الجديدة في البلدة، بعدما تعرضت المقبرة القديمة لأضرار جسيمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي حارة صيدا، شيّع حزب الله الشهيد محمد علي وهب في موكب انطلق من أمام جامع الإمام الحسن، وسط حضور شعبي واسع وردّد المشاركون خلاله شعارات مؤيدة للمقاومة ومنددة بإسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد المشاركون في مراسم التشييع تمسكهم بخيار الصمود والمقاومة، مجددين الوفاء لدماء الشهداء ومعتبرين أن الاعتداءات والمجازر لن تنجح في كسر إرادة أبناء الجنوب أو ثنيهم عن مواصلة الثبات.

المصدر: موقع المنار