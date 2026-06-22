ارتقاء طالبة أثناء توجهها لتقديم امتحان التوجيهي بغزة

استشهدت رغد عاشور طالبة في الثانوية العامة بقطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينة غزة أثناء توجهها لتقديم أحد الامتحانات النهائية.

متابعة | شهيدة العلم الطالبة رغد حسين عاشور، ابنة شهيد ووحيدة أهلها، استشهدت إثر قصف الاحتلال أثناء عودتها من تقديم امتحان الثانوية العامة اليوم. pic.twitter.com/ethFH7kzJg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 22, 2026

وفي السياق، أعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مواطنة وإصابة ثلاثة آخرين في غارة شنتها طائرات الاحتلال على مركبة أمام مول الرحاب، بالقرب من شركة “جوال” غربي مدينة غزة.

وأكد الهلال الأحمر أن الطواقم الطبية تعاملت مع الإصابات ميدانياً، فيما تواصل متابعة التطورات في المنطقة.

بالتزامن مع ذلك، سُجلت منذ ساعات الفجر خمس خروقات جديدة لاتفاق التهدئة في قطاع غزة، تمثلت في استهداف مدنيين بمدينة غزة وإطلاق نار في المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخانيونس.

ويخوض طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة امتحاناتهم في ظروف استثنائية وصعبة، بعدما فرضت الحرب المستمرة اعتماد الامتحانات الإلكترونية بديلاً عن الامتحانات الوجاهية.

ويضطر الطلبة إلى التوجه للمقاهي وأماكن توفر خدمات الكهرباء والإنترنت من أجل تقديم امتحاناتهم، بعد ثلاثة أعوام حُرموا خلالها من الانتظام في الدراسة داخل مدارسهم.

وكانت امتحانات الثانوية العامة في فلسطين قد انطلقت صباح السبت الماضي، بمشاركة أكثر من 89 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج فلسطين.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 51 ألفاً و499 طالباً وطالبة في الضفة الغربية، و37 ألفاً و698 داخل قطاع غزة، إضافة إلى 1941 من طلبة القطاع الموجودين خارج فلسطين.

من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات، موضحاً أن اختبارات طلبة قطاع غزة تُعقد إلكترونياً بالكامل عبر برمجية “وايز سكول”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام