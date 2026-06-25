ترامب يهدد شركات النفط بـ”مشاكل كبيرة” ويأمر بالتحقيق في المضاربات لخفض أسعار البنزين

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات النفط الكبرى في البلاد بـ”مشاكل كبيرة” إذا لم تخفض أسعار البنزين في محطات الوقود، معلنا عن توجيهه لوزارة العدل ببدء تحقيق في ممارسات القطاع.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، امس الأربعاء: “يجب أن تكون أسعار محطات الوقود أقل بكثير، وربما تقوم شركات النفط بالمضاربة. آمل ألا يكون الأمر كذلك. وإلا فستواجه مشاكل كبيرة”.

وأضاف أن السعر العادل للتزود بالوقود يجب أن يكون 2.25 دولار للغالون، مؤكدا أنه “لم تعد هناك أي مشاكل في إمدادات الوقود” تبرر استمرار الأسعار المرتفعة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الأربعاء، أن نحو 72 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية، ناقلة حوالي 20 مليون برميل من النفط، في إشارة إلى استقرار حركة الملاحة البحرية رغم التوترات الإقليمية.

يأتي هذا التهديد بعد أيام من تصريحات ترامب التي أعلن فيها أن الولايات المتحدة “ستبقي مضيق هرمز مفتوحا ولن تواصل حصارها البحري”، مشيرا إلى أن إيران قدمت “تنازلات” تبرر تخفيف الضغط العسكري في المنطقة، وهو ما يفتح الباب أمام تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية ومن ثم توقع انخفاض الأسعار محليا.

وتتصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض وشركات النفط منذ أشهر، إذ اتهم ترامب مرارا القطاع بـ”جني أرباح طائلة على حساب المواطن الأمريكي” و”التلاعب بالأسعار”، فيما دافعت الشركات عن هوامشها بربطها بارتفاع تكاليف التكرير والعمالة والشحن، مشيرة إلى أن فترة انخفاض الأسعار هي استثناء وليست قاعدة، وأن تخفيض الأسعار وفق وتيرة انخفاض النفط الخام يحتاج إلى وقت. غير أن ترامب يرفض هذه الحجج ويضغط عبر التهديدات، ويبدو أن التحقيق القضائي أصبح خيارا تنفيذيا للضغط على القطاع عشية الانتخابات.

المصدر: روسيا اليوم