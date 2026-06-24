في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.. شهيدان بقصف إسرائيلي على خان يونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من شرقي القطاع وجنوبه.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد الطفل أحمد محسن الرقبب، وإصابة عدد من المواطنين بعدما قصفت طائرات الاحتلال الأربعاء خيمة في مواصي خان يونس”، واشارت الى “استشهاد المواطن آدم أبو حدايد متأثرًا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق قرب شارع 5 في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة”.

واضافت المصادر “قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم إيواء للنازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ما خلّف دمارًا واسعًا وخرابًا كبيرًا في خيام النازحين، وأدى إلى تشريد عشرات العائلات”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال غارة محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، في حين ستهدفت غارة حي التفاح شمال شرقي المدينة”، وافادت ان “طائرات الاحتلال قضفت أرضًا في محيط مدرسة شهداء غزة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة”.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال توغلت في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، وحاصرت عائلات نازحة داخل خيامها في المنطقة”، وتابعت “كما أطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي خانيونس”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة، بالتوازي مع استمرار الحصار وفرض القيود على حركة المعابر ما فاقم الأوضاع الإنسانية.

ووفق وزارة الصحة؛ فإن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (10 أكتوبر الماضي) ارتفع إلى 1,028 شهيدا في حين ارتفع عدد المصابين إلى 3,280، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال: 785.

وفيما يتعلق بالإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 73,040 وعدد المصابين إلى 173,388.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام