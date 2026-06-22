غروشكو: دول الناتو تستعد فعليا لمواجهة عسكرية مع روسيا بحلول عام 2030

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بأن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” تجري استعدادات فعلية لمواجهة عسكرية مع روسيا بحلول عام 2030.

نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو / تاس

وقال غروشكو، في تصريحات لصحيفة “إزفيستيا” الروسية: “إذا نظرنا إلى جوهر السياسات والتحركات على الساحة الدولية، والأولويات التي يصيغها حلف الناتو والاتحاد الأوروبي — ولم يعد بينه كليما فارق كبير من الناحية العسكرية — نرى أنها تعكس مساعي عدائية وضعت لنفسها هدفا رئيسيا يتمثل في تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا”.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: “بناء على ذلك، ننطلق من فرضية أنهم يستعدون بالفعل لمواجهة عسكرية مع روسيا عند أعتاب عام 2030”.

يذكر أن الحدود الغربية لروسيا شهدت في السنوات الماضية نشاطا غير مسبوق لقوات حلف “الناتو”، في ما يصفه الحلف بسياسات “ردع العدوان الروسي”، بينما تؤكد موسكو أنه استفزاز واضح وتجاوز للخطوط الحمراء يشكل تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

وأكد الكرملين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد، لكنها لن تتغاضى عن أي إجراءات قد تشكل خطرا محتملا على مصالحها.

المصدر: إزفيستيا + روسيا اليوم