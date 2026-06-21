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   6 محرم 1448   
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    دولي

    بوشكوف: “حرب الأوسمة” اندلعت بين أوكرانيا وبولندا

      صرح عضو لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، بأن “حرب الأوسمة” قد اندلعت بين أوكرانيا وبولندا.

      وكتب بوشكوف في قناته على “تلغرام”: “بدأت بين أوكرانيا وبولندا ‘حرب الأوسمة’. أولا، رفض السفير البولندي السابق في أوكرانيا وسام الاستحقاق الأوكراني احتجاجا على تمجيد سلطات كييف لقتلة البولنديين من عداد جيش التحرير الأوكراني. ثم، بعد فترة طويلة من التردد، قرر الرئيس البولندي نافروتسكي أخيرا سحب أعلى وسام بولندي من (فلاديمير) زيلينسكي، وهو وسام النسر الأبيض، الذي كان قد منحه إياه الرئيس البولندي السابق دودا في عام 2023”.

      وأشار السيناتور إلى أنه في ذات الوقت، أعلن كل من مدير مكتب زيلينسكي كيريل بودانوف ووزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغيا في كييف رفضهما لوسام الاستحقاق البولندي. وأضاف أن ليونيد كوتشما (رئيس أوكرانيا الأسبق) اتخذ قرارا مماثلا لاحقا، معتبرا أنه من المستحيل قبول وسام النسر الأبيض البولندي “حتى لا يخون ذكرى أبطال أوكرانيا”.

      وتساءل بوشكوف: “في الوقت نفسه، تتجنب وارسو بعناية القضية الرئيسية: كيف يمكن دعم دولة تمجد عصابات النازيين الأوكرانيين وقادتهم الذين ارتكبوا إبادة جماعية بحق 100 ألف بولندي؟”.

      يذكر أن زيلينسكي نشر في وقت سابق صورا تظهر إعادة وسام النسر الأبيض البولندي، الذي تم سحبه منه، إلى الرئيس البولندي عبر البريد.

      المصدر: روسيا اليوم

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