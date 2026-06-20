ترامب: كان ينبغي فرض رسوم على أوروبا بقيمة 350 مليار دولار ثمن أسلحة لكييف

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة منذ البداية أن تفرض رسوما على الدول الأوروبية مقابل بيع الأسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن إدارة بايدن لم تطلب ذلك.

وقال ترامب خلال خطاب ألقاه في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن: “قدم بايدن لأوكرانيا الكثير، وكان ينبغي عليهم أن يدفعوا ثمن ذلك، لكن لم تكن لديهم مثل هذه الخطط. لم يدفعوا، ولم يطلب منهم أحد الدفع”.

وأضاف ترامب: “التقيتُ بقادة أوروبيين في نهاية الأسبوع الماضي. وقلت لهم: تخيلوا، لقد قدمنا لكم طائرات وأسلحة ومعدات أخرى بقيمة 350 مليار دولار”.

وتابع: “سألتهم: لماذا لم تدفعوا ثمن إمدادات الأسلحة لكييف؟، وأوضح أن الرد كان: “لم يطلب منا أحد ذلك””.

وختم ترامب: “في صيف عام 2025، قدمت إدارة ترامب آلية جديدة لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، الآن يتم دفع ثمن هذه الأسلحة من قبل حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين في الناتو”.

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الحرب الأمريكي للشؤون السياسية إلبردج كولبي أن البنتاغون دعا دول الناتو إلى زيادة دعمها لكييف عبر برنامج شراء الأسلحة الأمريكية (PURL).

يذكر أن ترامب كان أكد سابقا أن الولايات المتحدة توقفت عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكل مباشر، وإنما تبيع الأسلحة لدول حلف الناتو وهي ترسلها بدورها إلى كييف.

من جهتها أكدت روسيا مرارا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وتعتبرها “لعباً بالنار”.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي كما صرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يسهم في دفع المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: روسيا اليوم