الجمعة   
   17 07 2026   
   2 صفر 1448   
   بيروت 01:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    المقاومة الإسلامية في العراق تعلن رصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يقتل ترامب

      أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان، “رصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، قالت إنها جُمعت من تبرعات أنصارها، وتخصيصها “لمن يقتل” الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن استهداف قادة إيرانيين وعراقيين في عام 2020″.

      وقال البيان إن ما وصفه بـ”تبجح” ترامب باستهداف قادة النصر، قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، “لم يزد دماءهما إلا رفعة وخلودًا”، معتبراً أن ذلك “أورث قاتلهما خزيًا وعارًا”.

      وأضاف البيان أن “المكافأة البالغة 10 ملايين دولار “جُمعت من تبرعات أبناء المقاومة الإسلامية في العراق وأنصارها”، وأنها مخصصة “لمن يقتل ترامب، أو لمن يقضي بتخصيصها أو توجيهها لفرد أو مجموعة أو كيان أو مؤسسة”.

      واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة السعي إلى ما وصفه بـ”القصاص” لدماء الشهداء، معتبراً أن ذلك “عهد مبرم” لدى عناصر المقاومة.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      آخر التطورات في ايران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

      آخر التطورات في ايران مع مراسلنا محمد حسن قاسم

      العراق يحقق في حادثة سقوط جسم غريب قرب ناقلة نفط

      العراق يحقق في حادثة سقوط جسم غريب قرب ناقلة نفط

      مفاوضات بلا ضمانات…المحادثات تحت المجهر: فهل من جديد؟

      مفاوضات بلا ضمانات…المحادثات تحت المجهر: فهل من جديد؟