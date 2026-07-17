المقاومة الإسلامية في العراق تعلن رصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يقتل ترامب

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان، “رصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، قالت إنها جُمعت من تبرعات أنصارها، وتخصيصها “لمن يقتل” الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن استهداف قادة إيرانيين وعراقيين في عام 2020″.

وقال البيان إن ما وصفه بـ”تبجح” ترامب باستهداف قادة النصر، قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، “لم يزد دماءهما إلا رفعة وخلودًا”، معتبراً أن ذلك “أورث قاتلهما خزيًا وعارًا”.

وأضاف البيان أن “المكافأة البالغة 10 ملايين دولار “جُمعت من تبرعات أبناء المقاومة الإسلامية في العراق وأنصارها”، وأنها مخصصة “لمن يقتل ترامب، أو لمن يقضي بتخصيصها أو توجيهها لفرد أو مجموعة أو كيان أو مؤسسة”.

واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة السعي إلى ما وصفه بـ”القصاص” لدماء الشهداء، معتبراً أن ذلك “عهد مبرم” لدى عناصر المقاومة.

المصدر: وكالة يونيوز