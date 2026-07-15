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   30 محرم 1448   
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    مفاوضات بلا ضمانات…المحادثات تحت المجهر: فهل من جديد؟

    آخر المستجدات السياسية تطلعنا عليها مراسلتنا منى طحيني.

    المصدر: موقع المنار

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