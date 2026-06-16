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    الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: “إسرائيل” حصلت على تصنيف سيئ في المجتمع الدولي بعد قصف المدنيين في غزة

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