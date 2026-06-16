الخارجية البريطانية: سنزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب بقيمة 280 مليون دولار

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا باليورانيوم المخصب لدعم محطتها النووية لمدة عامين، بتكلفة إجمالية قدرها 280 مليون دولار أمريكي.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني: “ستدعم المملكة المتحدة تشغيل محطات الطاقة النووية الأوكرانية خلال العامين المقبلين من خلال حزمة دعم بقيمة 210 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 280 مليون دولار أمريكي)”.

وأضاف البيان: “سيتم تمويل العملية من قبل مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، مما سيمكن شركة يورينكو البريطانية من تزويد شركة إنيرغوأتوم الأوكرانية باليورانيوم المخصب”.

وكانت المملكة المتحدة قد أبرمت في 23 آب / أغسطس 2023 صفقة وقود نووي مع أوكرانيا بقيمة 245 مليون دولار أمريكي، شاركت فيها شركة “يورينكو”.

ووفقا لشركة “إنيرغوأتوم”، فقد أبرمت ثلاث عقود لتوريد مواد نووية مع شركات تابعة “ليورينكو” منذ عام 2010.

وفي شباط / فبراير الماضي، أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بأن بريطانيا وفرنسا تستعدان لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا. ووفقا للجهاز الاستخباراتي، تتمثل خطة الدولتين الأوروبيتين في مساعدة نظام كييف ليتمكن من التفاوض على شروط أفضل لإنهاء الأعمال القتالية، وهما تعتقدان أن ذلك سيصبح ممكنا إذا امتلكت أوكرانيا قنبلة نووية أو على الأقل ما يُسمى بالقنبلة القذرة.

في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، صرح نيكولاي باتروشيف، الذي كان آنذاك يشغل منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي، بأنه نتيجة لتدمير مستودعات في أوكرانيا “تحتوي على قذائف اليورانيوم المنضب التي زودها الأنجلو ساكسون – من أجل منع استخدامها ضد روسيا – يسجل الأوروبيون مستويات إشعاع متزايدة في بلدانهم منذ عدة أشهر”.

المصدر: روسيا اليوم