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    دولي

    فانس: الهجوم الأوكراني المضاد في 2023 كارثة استراتيجية وتكتيكية

      أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أنه عندما بدأ دراسة النزاع في أوكرانيا، بدا له واضحا أن كييف لا تحتاج إلى شن عمليات هجومية مكلفة.

      وأكد في مقابلة مع صحيفة “The Times” أن على الأوكرانيين الالتزام بالدفاع قدر الإمكان.

      يذكر أن القوات الأوكرانية شنت في 6 حزيران / يونيو 2023 “هجوما مضادا” بهدف استعادة المناطق التي انضمت إلى روسيا مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تكلل بالفشل الذريع.

      كما اعترف فلاديمير زيلينسكي لاحقا، في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، بأن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية لم يحقق النتائج المأمولة منه في كييف.

      المصدر: روسيا اليوم

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