تحالف سعودي أمريكي يضخ 5 مليارات دولار في مشروع لتجاوز مضيق هرمز



قال شركاء اتحاد “ميرا أويل”، الذي يضم شركات أمريكية وسعودية، إن الاتحاد يمضي قدما في خطط لإنشاء مصفاة متكاملة وممر ‌للتصدير في الخليج بتكلفة خمسة مليارات دولار.



ودخلت “إم دبليو جي جروب” لتطوير الطاقة، التي تتخذ من تكساس مقرا لها، ومكتب ⁠عائلة باتيل، وشركة “بي دبليو إس” وهي تابعة لمجموعة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده “إيه إتش كيو غروب” الصناعية السعودية، المرحلة النهائية من عملية اختيار موقع المصفاة، التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا.



وضيق الاتحاد نطاق عملية اختيار الموقع إلى ثلاثة مواقع في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وذكرت الشركات أنه من المتوقع تأكيد الموقع المفضل بحلول نهاية عام 2026، ‌دون ⁠الإفصاح عن مواقع محددة.



وسترتبط المصفاة المتكاملة ببنية تحتية لموانئ المياه العميقة، ومرافق تخزين كبيرة للخام والمنتجات المكررة، ومرافق تصدير بحرية.



وقال اتحاد “ميرا أويل” إن المشروع المزمع يقع خارج مضيق هرمز ⁠ويهدف إلى توفير منصة تصدير قادرة على الوصول مباشرة إلى مسارات الشحن الدولية.



وسيتضمن مجمع الطاقة تقنيات تكرير موفرة للطاقة وأنظمة متطورة ⁠للتحكم في الانبعاثات.

المصدر: رويترز