أمريكا | ترامب يزور منشأة “جنرال موتورز” في ميشيغان ويُشيد بتأثير سياسته الاقتصادية على صناعة السيارات

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشأة شركة “جنرال موتورز” في مدينة ميلفورد بولاية ميشيغان، وذلك في إطار الاطلاع على أحدث التطورات في قطاع السيارات الأمريكي.

ورافق ترامب خلال الجولة وزراء ومسؤولون بارزون، فيما شملت الزيارة جولة تفقدية في مرآب المنشأة للاطلاع على أحدث الطرازات المُنتجة، ومن بينها سيارة “كاديلاك سيليستيك” باللون الأزرق المعدني.

كما قام ترامب بالتوقيع على غطاء محرك سيارة “كورفيت” بيضاء تم إنتاجها خصيصاً بمناسبة الذكرى 250 لتوقيع إعلان الاستقلال الأمريكي.

وشهد الرئيس الأمريكي خلال الزيارة عرضاً استعراضياً لسباقات السيارات أقامته الشركة، متابعاً العروض الحركية إلى جانب وزير النقل ورئيسة مجلس إدارة “جنرال موتورز”.

وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة، أشاد ترامب بالأداء الاقتصادي للشركة، قائلاً “لقد قطعوا شوطاً طويلاً، إنه لأمر مذهل ما تفعله الرسوم الجمركية لصالح جنرال موتورز وما حققته نتائج الانتخابات، إنهم يقدمون أداءً رائباً، والشركة تسجل أفضل عام لها على الإطلاق.”

وأضاف ترامب مؤكداً على نهجه الاقتصادي “لقد كنا داعمين للغاية لشركة جنرال موتورزـ قد لا يحبني بقية العالم بسبب هذه السياسات، لكن هذا لا يهم، فالمبدأ الأساسي هو أمريكا أولاً”.

المصدر: وكالة يونيوز