رويترز: البنتاغون يقر بأن الولايات المتحدة تتخلف كثيرا في إنتاج الدرونات

نقلت وكالة رويترز عن ترافيس ميتز رئيس برنامج الأنظمة المستقلة وغير المأهولة في البنتاغون، قوله إن بلاده ما زالت متأخرة بفارق كبير عن منافسيها في مجال إنتاج مسيراتها الجوية.

وجاء في تقرير الوكالة: “ذكر مسؤول في البنتاغون، مشرف على بناء قطاع المسيرات الأمريكي، أن واشنطن ما زالت في الخطوات الأولى والأشد صعوبة على هذا الطريق”.

ووفقا لما أوردته الوكالة على لسان ميتز، فإن برنامج البنتاغون البالغة ميزانيته أكثر من مليار دولار، لن يتجاوز حجم الطلبيات فيه 200 ألف طائرة بدون طيار بحلول شهر شباط / فبراير من عام 2027.

وفي مطلع شباط / فبراير الماضي، تم الكشف عن خطة للبنتاغون تهدف إلى تشكيل ترسانة ضخمة تضم عدة آلاف من الطائرات المسيرة الانتحارية بحلول عام 2027.

وبحسب بيان للوزارة حصلت وكالة نوفوستي على نسخة منه، فقد تم إشراك 25 شركة متخصصة في اختبارات هذه الأنظمة غير المأهولة ضمن إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، ومن بينها شركتان أوكرانيتان: “جينيرال تشيري” و”أوكرانيان ديفينس درون تيك”.

المصدر: وكالة رويترز