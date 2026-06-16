شرطة لندن تعتقل أكثر من 100 شخص في مسيرة نظمتها Palestine Action المحظورة

أفادت شرطة لندن باعتقال أكثر من 100 شخص في تجمع نظمه أنصار جماعة “فلسطين أكشن” المحظورة خارج مبنى المحكمة خلال جلسة استماع لإلغاء الحظر المفروض عليها.

ونقلت صحيفة Standard عن مصدر في سكوتلاند يارد قوله: “قام رجال الشرطة المتواجدين قرب فعالية احتجاج قرب مبنى المحكمة الملكية باحتجاز 117 شخصا للاشتباه في تعبيرهم عن دعمهم لمنظمة محظورة”.

يوم الاثنين، أيدت محكمة الاستئناف البريطانية، قرار الحكومة بحظر منظمة “فلسطين أكشن”.

في شباط / فبراير الماضي قضت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز بأن قرار الحكومة بتصنيف المنظمة كمنظمة إرهابية لا أساس له. وقد استأنفت وزارة الداخلية البريطانية القرار لاحقا.

تم حظر نشاط حركة “فلسطين أكشن” في عام 2025. ويُعدّ الانضمام إليها أو دعمها جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. ومع ذلك، يُنظّم أنصار الحركة احتجاجات بانتظام، تعتقل خلالها الشرطة المئات من المشاركين كل مرة.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية