النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن اتفاق أمريكا وإيران وعودة الإمدادات



ارتفعت أسعار النفط مجددا اليوم الثلاثاء وسط مخاوف إزاء عدم وجود تفاصيل كافية في الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وإدراك أن استئناف الإمدادات ‌عبر مضيق هرمز قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 83.42 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 81.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0108 بتوقيت غرينتش.



وأمس الاثنين، انخفضت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة، لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ الرابع من مارس آذار، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.



وعلى الرغم من التفاؤل الذي أعقب الإعلان، لم تكشف التفاصيل الكاملة للمذكرة ولم يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.



وتفيد المؤشرات الأولية بأن الاتفاق سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، مما يسمح للمفاوضين بمعالجة القضايا الشائكة مثل مستقبل البرنامج النووي الإيراني.



وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “قد تكمن المشاكل ‌في التفاصيل، وحتى تظهر تلك التفاصيل، ستتحلى السوق على الأرجح بضبط النفس فيما يتعلق بمواصلة خفض علاوة المخاطرة في أسواق الطاقة”.



وقال مسؤول إيراني كبير أمس إن ‌بلاده ستجمد أنشطتها النووية وستمتنع عن المزيد من تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي.



وحتى مع الاتفاق الحالي، لا يزال من غير الواضح مدى السرعة التي ستعود بها تدفقات الإمدادات إلى السوق لطبيعتها. وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي “لا يزال طريق العودة إلى التدفقات الطبيعية للإمدادات بعيدا عن أن يكون سهلا”.



وأضاف “إزالة الألغام، واستعادة تغطية التأمين البحري الكاملة، وجعل السفن ومشغليها يشعرون بالثقة الكافية للعودة للخليج، سيستغرق وقتا، وكذلك إعادة تشغيل الآبار المغلقة والبنية التحتية المتضررة في المنطقة”.

المصدر: رويترز