الإثنين   
   27 07 2026   
   12 صفر 1448   
   بيروت 07:28
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    اقتصاد

    أسعار النفط تنخفض بأكثر من 5% مع تجدد الآمال في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

      انخفضت أسعار النفط بشكل حاد الإثنين مع افتتاح الأسواق الآسيوية، إذ شعر المستثمرون بارتياح بعد توقف الضربات الأمريكية على إيران لليلتين متتاليتين، ما يترك الباب مفتوحا أمام المحادثات.

      وتراجع سعر خام برنت المعيار الدولي بنسبة 5,58% ليصل إلى 91,38 دولارا للبرميل. أما خام غرب تكساس الوسيط، نظيره الأمريكي، فانخفض بنسبة 5,46%، وبلغ سعره 84,43 دولارا للبرميل.

      انخفضت أسعار النفط بشكل حاد الإثنين مع افتتاح الأسواق الآسيوية، إذ شعر المستثمرون بارتياح بعد توقف الضربات الأمريكية على إيران لليلتين متتاليتين، ما يترك الباب مفتوحا أمام المحادثات.


      وتراجع سعر خام برنت المعيار الدولي بنسبة 5,58% ليصل إلى 91,38 دولارا للبرميل. أما خام غرب تكساس الوسيط، نظيره الأمريكي، فانخفض بنسبة 5,46%، وبلغ سعره 84,43 دولارا للبرميل.

      المصدر: ا ف ب

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