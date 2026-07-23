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   23 07 2026   
   8 صفر 1448   
   بيروت 18:18
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    اقتصاد

    أسعار النفط تستمر في الارتفاع وبرميل “برنت” يصعد فوق مستوى 100 دولار


      استمرت أسعار النفط في الارتفاع اليوم الخميس وصعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت” فوق مستوى 100 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوى منذ مطلع ايار/مايو الماضي.


      وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر ايلول/سبتمبر المقبل بنسبة 6.3% إلى 100.02 دولار للبرميل.


      فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” للشهر نفسه بنسبة 4.62% إلى 90.81 دولار للبرميل.


      ويأتي الارتفاع مع تزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام في ظل تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.


      وشنت القوات الأمريكية جولة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية، لليلة الثانية عشرة على التوالي، وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران مقابل كل هجوم يستهدف سفناً في مضيق هرمز.

      المصدر: روسيا اليوم

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