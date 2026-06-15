اسماعيل سكرية: ايران أثبتت انها تمتلك كل عوامل النجاح في حربها

اعتبر النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، في بيان، ان “الجمهورية الاسلامية في ايران وقيادتها أثبتت، انها تمتلك كل عوامل النجاح في حربها وادارة الصراع مع اعتى قوة عالمية اميركا وذراعها الكيان الاسرائيلي العقيدة والارادة والرؤية، فارضة دورها وإيقاعه في المنطقة وربما ابعد”.

وقال:”كما تجلى العجز العربي وضعفه الذي ظهر اما بدول تستجدي الحماية وتدفع الخوة لكسبها في مكان او لدرء الاذى في مكان آخر، او دول تستعرض تحركات ديبلوماسية هي كثيرة الضجيج وقليلة الطحين”.

وتابع:” اما ابطال المقاومة في لبنان فيصعب ايفاءهم حقهم، فحقهم عند الله، فقد نسفوا والى الابد نظرية لبنان في ضعفه ومفاوضاته ورهاناته الدولية الاميركية بالتحديد، والتي بدت اقرب الى عرض ازياء في حلبة صراع والى استسلام لا يعي حقائق الصراع”.وقال:”اما انتم يا شعب الجنوب والضاحية والبقاع الغربي فصمودكم شكل السند الحقيقي لاعمال المقاومة واستمراريتها، فتحية لكم وانتم صامدون وألف تحية لكم وانتم عائدون”.

ولفت إلى أنه “بمعزل عن أي تفاصيل او تطورات قد تلحق بالاتفاق، من يمتلك قضية حق ويناضل من اجلها باستمرارية وارادة لا بد ان يراكم اهدافا تصل هدفها النهائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام