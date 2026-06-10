الأربعاء   
   10 06 2026   
   24 ذو الحجة 1447   
   بيروت 17:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    آخر التطورات في جنوب لبنان مع مراسلنا هاشم السيد حسن

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    العدو الإسرائيلي يواصل سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

    العدو الإسرائيلي يواصل سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

    قراءة في المستجدات في تركيا مع مراسلنا حسن الطهراوي من أنقرة

    قراءة في المستجدات في تركيا مع مراسلنا حسن الطهراوي من أنقرة

    آخر التطورات من الضاحية الجنوبية مع مراسلنا حسين عواد

    آخر التطورات من الضاحية الجنوبية مع مراسلنا حسين عواد