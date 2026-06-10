بقائي: أمريكا تلحق الضرر بالعملية الدبلوماسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ان سياسات أمريكا تضر بالعملية الدبلوماسية.

وصرح للصحفيين قائلاً: “العملية الدبلوماسية لا تحدث في فراغ. لدفع أي مفاوضات أو عملية دبلوماسية، تحتاج إلى حد أدنى من الأجواء لتتمكن من المضي قدماً في العمل الدبلوماسي”.

وأضاف بقائي: “للأسف، فإن أمريكا، برسائلها المتناقضة، وتغييرها المتكرر لمواقفها ومطالبها، وكذلك انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار، تضر بهذه العملية. كما أن الكيان الصهيوني، بانتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان، يلحق الضرر بهذه العملية”.

وتابع المتحدث: “أي عملية دبلوماسية تتضرر من استخدام القوة والإجراءات غير القانونية”.

وقال: “حينما تقتضي الضرورة، ترد قواتنا المسلحة بكل اقتدار على العدو”.

وذكر المتحدث ان “ما حدث الليلة الماضية أظهر أن القوات المسلحة الشجاعة الإيرانية لا تتوانى عن الدفاع عن البلاد”.

وشدد بقائي على أن “الإيرانيين مستعدون، بشجاعتهم ورباطة جأشهم، ومعرفتهم بجميع مقدراتهم ورؤوس أموالهم الحضارية والثقافية والفكرية، لمواجهة مكر العدو”.