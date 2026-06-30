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   15 محرم 1448   
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    مراسل المنار: قصف مدفعي معادي يستهدف منطقة السدانة عند اطراف الهبارية جنوبي لبنان

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