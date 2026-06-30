وثيقة حكومية “إسرائيلية” تكشف تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار التي لحقت بمجمع مصافي “بازان” في حيفا نتيجة إصابات الصواريخ الإيرانية



كشفت وثيقة حكومية إسرائيلية جديدة تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار التي لحقت بمجمع مصافي “بازان” في حيفا نتيجة إصابات الصواريخ الإيرانية. وقد نشرت وزارة الداخلية الوثيقة في إطار إجراءات المصادقة على أعمال ترميم المجمع.

ووفقًا للوثيقة، فإن أعمال الترميم الكاملة للمجمع لن تكتمل قبل عام 2028، أي قبل نحو ثلاث سنوات فقط من الموعد المقرر لإخلاء مجمع “بازان” عام 2031، تنفيذًا لقرار حكومي سابق.

وتعرض مجمع “بازان” للإصابة في مناسبتين مختلفتين: الأولى خلال عملية “شعب كالأسد” في حزيران/يونيو 2025، والثانية خلال عملية “زئير الأسد” في آذار/مارس الماضي. وتُعد الضربة الأولى الأكثر خطورة، إذ أسفرت عن مقتل ثلاثة من موظفي “بازان”: إيغور فردكين، وأوري ليفي، وداني أبراهام.

وفي ذلك الهجوم، تعرضت محطة الطاقة التابعة للمجمع لأضرار أدت إلى توقف منشآت التكرير عن العمل. وكانت شركة “بازان” قد أبلغت البورصة آنذاك بأن حجم الأضرار يُقدّر بما بين 150 و200 مليون دولار.

وخلال عملية “زئير الأسد” تعرض المجمع مرة أخرى للإصابة، بدايةً بشظايا صاروخ اعتراضي، ثم بإصابة مباشرة بصاروخ سقط على سقف أحد خزانات المشتقات النفطية. وأعلنت “بازان” لاحقًا أن الضرر “غير جوهري”، وأن منشآت الإنتاج ما زالت تعمل.

إلا أن مسودة الأمر الجديدة تفصل أضرارًا إضافية لم يُكشف عنها سابقًا بصورة موسعة. فإلى جانب إصابة توربينات الغاز، تشير الوثيقة أيضًا إلى أضرار لحقت بغلايات البخار، وغرف الكهرباء، ومنظومات مساعدة أخرى.

كما يتبين من الوثيقة أن خزان المشتقات النفطية الذي أصيب غير قابل للإصلاح، الأمر الذي يستدعي إنشاء خزان بديل جديد بسعة تصل إلى 12,700 متر مكعب. ووفقًا للوثيقة، فإن تضرر القدرة التخزينية يؤثر مباشرة في القدرة على إنتاج بنزين مطابق للمواصفات، وفي تزويده للمستهلكين.

وتعرض هذه المعلومات الجديدة صورة أشمل لحجم الأضرار التي لحقت بمجمع “بازان” ولمدة أعمال الترميم المتوقعة. ورغم أن مسؤولين في قطاع الطاقة أكدوا خلال الحرب أنه لم تكن هناك حاجة إلى استخدام مخزون الطوارئ، فإن الوثيقة تشير إلى وجود تداعيات تشغيلية بعيدة المدى على المجمع.

وتهدف مسودة الأمر إلى منح إعفاء من الحصول على رخص البناء اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم المطلوبة في مجمع مصافي النفط في خليج حيفا، وذلك لتسريع إصلاح الأضرار وإعادة المنظومات إلى العمل الكامل.

المصدر: اعلام العدو