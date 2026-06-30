تكتل لبنان القوي وجه سؤالاً الى الحكومة حول انسجام “اتفاق – الاطار” مع الدستور

ناقش تكتل “لبنان القوي”في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، جدول أعماله والتطورات الراهنة، واطلع من رئيسه، بحسب بيان، على الإتصالات التي يجريها في الداخل والخارج من منطلق السعي لحماية لبنان عبر درء الفتنة على أنواعها والقيام بما يلزم لضمان وقف الحرب وإنسحاب الجيش الإسرائيلي”.

وإذ اكد التكتل “تأييده لكل تفاوض يحرر الأرض ويستعيد السيادة”، استغرب أن “إتفاق الإطار لا ينصّ على جدول زمني ملزم للإنسحاب الكامل بل على إعادة إنتشار مرتبط فقط بالتقييم الإسرائيلي، خاصةً أن رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع أكدا عزمهما على البقاء طويلاً في لبنان، كما يلحظ التكتل ضعف آليات التحقق من تنفيذ إسرائيل لهذا الإتفاق”.

واعتبر أنه “من الطبيعي أن تقوم الدولة بمؤسساتها الدستورية بعملية التفاوض وباسترداد الحقوق وترسيخ قوة الدولة كمرجعية وحيدة للدفاع وحصر إمتلاكها للسلاح وجعل قرار الحرب بيدها لوحدها من دون سواها، وذلك يستوجب أن تتبع السلطة الأصول الدستورية وأن تحصّل تلك الحقوق لا أن تتنازل عنها”.

ووجّه التكتل سؤالاً الى الحكومة حول “إتفاق الإطار” الموقع في واشنطن ومدى إنسجامه مع الدستور وحفظه للحقوق الوطنية اللبنانية والإلتزامات المترتبة عليه، استكمالا لدوره الرقابي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام