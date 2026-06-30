بقائي: المهم بالنسبة لنا هو أن تلتزم أمريكا بتعهداتها وتُلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ مذكرة التفاهم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن نص مذكرة التفاهم مكتوب بدقة كبيرة، وقد تم التأكيد على أن وقف الحرب يجب أن يشمل جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وعلى أمريكا أن تفعل كل ما هو ضروري لوقف الجرائم في لبنان. واضاف: يجب علينا أن نرصد بشكل لحظي، وأن نستخدم أدواتنا الخاصة لحماية المصالح الوطنية لإيران.



وقال: التزام أمريكا بإنهاء الحرب صريح. المهم بالنسبة لنا هو أن تلتزم أمريكا بتعهداتها، وتلزم الكيان الصهيوني بتنفيذ مذكرة التفاهم.

ولفت الى انه بالنسبة الى أي شيء يتم الاتفاق عليه أو لا خارج هذه المذكرة، فإن المعيار بالنسبة لنا هو تلك التعهدات الأمريكية الواردة في المذكرة. واللبنانيون بكل تأكيد قادرون على التعامل مع هذا الشأن بأفضل السبل.

واعلن بقائي اننا لم نخطط أساساً لأي لقاء مع الجانب الأمريكي على أي مستوى خلال الأيام المقبلة. ما سيجري غداً في الدوحة هو حوار حول تنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم، ومنها الإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة، وذلك مع الجانب القطري.

وحول الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، قال: من الطبيعي أن عدم التزام أمريكا بتعهداتها سيؤثر سلباً على المسار لاحقاً. لن نترك أي عمل دون رد، وأي عمل ضد إيران سيواجه برد حازم وفوري.

متحدث الخارجية أكد ان أهم حدث سيجري في الأيام المقبلة في إيران والمنطقة، بل وعلى مستوى العالم بصورة ما، هو مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد (رض). سيكون هذا الحدث، بالنسبة للشعب الإيراني وشعوب المنطقة وجميع المسلمين والأحرار في العالم، حدثاً تاريخياً وفائق الأهمية.

المصدر: وكالة مهر