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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | إخفاق جديد للعدو على الأرض تحت نيران المقاومة

    المقاومة الاسلامية تُفشل محاولات توغل العدو، وتنفذ سلسلة عمليات ضد تجمعاته.

    المصدر: موقع المنار

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