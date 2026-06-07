الأحد   
   07 06 2026   
   21 ذو الحجة 1447   
   بيروت 19:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إعلام العدو: على خلفية التطورات في لبنان والتهديدات من إيران من المتوقع أن يعقد نتنياهو مناقشة في وقت لاحق من هذا المساء مع وزير الحرب كاتس ورؤساء جهاز الأمن

      مواضيع ذات صلة

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 19:10 الأحد تجمّعًا لجنود العدوّ عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 19:10 الأحد تجمّعًا لجنود العدوّ عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأحد 07-06-2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأحد 07-06-2026

      تشييع العميد الشهيد وسام صبره الذي قضى بغارة صهيونية

      تشييع العميد الشهيد وسام صبره الذي قضى بغارة صهيونية