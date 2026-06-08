الإثنين   
   08 06 2026   
   22 ذو الحجة 1447   
   بيروت 22:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    القناة 12 العبرية: “إسرائيل” تدخُل جولات مواجهة مع إيران وتفقد أهم أوراقها الاستراتيجية بالتتالي ولم يتخيل القيمون على المؤسستين الامنية والعسكرية مثل السناريو الذي نشهدْ عقب عملية “زئير الأسد”

      مواضيع ذات صلة

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 18:30 الإثنين جرّافة عسكريّة لجيش العدوّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكدة

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 18:30 الإثنين جرّافة عسكريّة لجيش العدوّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكدة

      بالفيديو | إيران السند الحقيقي للبنان..

      بالفيديو | إيران السند الحقيقي للبنان..

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 18:30 الإثنين جرّافة عسكريّة لجيش العدوّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكدة

      المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين والعسكريين استهدف مجاهدونا عند الساعة 18:30 الإثنين جرّافة عسكريّة لجيش العدوّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكدة