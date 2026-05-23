السبت   
   23 05 2026   
   6 ذو الحجة 1447   
   بيروت 13:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    قائد الجيش الباكستاني يبحث مع طهران سبل خفض التصعيد

      يواصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير زيارته الرسمية إلى طهران، في إطار جهود الوساطة التي تضطلع بها باكستان، لبحث تطورات المحادثات الإيرانية الأمريكية وسبل منع التصعيد في المنطقة.

      وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى محادثات مع منير استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس، تناولت الجهود والمبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

      كما بحث الجانبان سبل تعزيز الأمن الإقليمي، في ظل اتصالات دبلوماسية متواصلة لاحتواء التصعيد في المنطقة.

      خبير الشؤون الإيرانية مختار حداد

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      كيف تناول الاعلام الباكستاني وساطة اسلام آباد

      كيف تناول الاعلام الباكستاني وساطة اسلام آباد

      27 دولة تطلب دعماً من البنك الدولي لمواجهة تداعيات العدوان على إيران

      27 دولة تطلب دعماً من البنك الدولي لمواجهة تداعيات العدوان على إيران

      إيران تحمل دولاً خليجية والأردن مسؤولية المشاركة في العدوان وتطالب بالتعويض

      إيران تحمل دولاً خليجية والأردن مسؤولية المشاركة في العدوان وتطالب بالتعويض