قائد الجيش الباكستاني يبحث مع طهران سبل خفض التصعيد

يواصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير زيارته الرسمية إلى طهران، في إطار جهود الوساطة التي تضطلع بها باكستان، لبحث تطورات المحادثات الإيرانية الأمريكية وسبل منع التصعيد في المنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى محادثات مع منير استمرت حتى وقت متأخر من ليلة أمس، تناولت الجهود والمبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء التوترات وتعزيز الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز الأمن الإقليمي، في ظل اتصالات دبلوماسية متواصلة لاحتواء التصعيد في المنطقة.

خبير الشؤون الإيرانية مختار حداد

