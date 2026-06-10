بالفيديو | الحرس الثوري يستهداف قواعد أميركية في المنطقة من بينها قاعدة عسكرية في الاردن

أعلن حرس الثورة الإسلامية أن القوة البحرية التابعة له نفذت عملية استهدفت 21 هدفاً في القواعد الجوية والبحرية الأميركية في المنطقة، كما أسقطت طائرة مسيّرة من طراز MQ-9.

وأوضح، في بيان، أنه مع استمرار اعتداءات العدو، وفي إطار استكمال عملية الرد بالمثل، نفذت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري هجوماً باستخدام صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب، استهدف أربعة أهداف مهمة.

وأشار البيان إلى أن من بين الأهداف المستهدفة حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق الجوية، إضافة إلى مركز القيادة والسيطرة التابع للجيش الأميركي في الأردن.

وأكد حرس الثورة أن قواته على أهبة الاستعداد لتوجيه «رد ساحق وحاسم» على أي عدوان جديد، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية تبعات أي اعتداء جديد.

المصدر: موقع المنار