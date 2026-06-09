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    عربي وإقليمي

    إبراهيم رضائي: الحصار البحري عمل حربي وإيران سترد على أي تحرك بسرعة وحزم

      أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن الحصار البحري يُعدّ «عملاً حربياً»، مشدداً على أن إيران ردّت عليه وستواصل الرد، معتبراً أن ذلك «حق مشروع ومحسوم».

      وقال رضائي، في تغريدة عبر منصة «إكس»، إنه إذا أرادت الولايات المتحدة الرد على إسقاط المروحية التي كانت جزءاً من العمليات الحربية المرتبطة بالحصار المفروض على إيران، فعليها أن تعتبر أن الرد الإيراني أمر محسوم.

      وأضاف أن إيران ستواجه أي تحرك برد سريع وحاسم، قائلاً: «إذا كنتم تشكّون، فانظروا إلى ضربتنا ضد الكيان الإسرائيلي».

      المصدر: موقع المنار

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