وديع الخازن ندد بما يقوم به جيش الاحتلال في الجنوب من اعتداءات تمسّ المقدسات الإسلامية والمسيحية

ندّد عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، بأشدّ العبارات، “بما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان من اعتداءات تمسّ المقدسات والرموز الدينية الإسلامية والمسيحية، ولا سيما ما يُسجَّل من انتهاكات تطال رموزاً روحية مقدسة، وفي مقدّمها تماثيل السيدة العذراء مريم”.

وفي هذا السياق، أشار إلى “ما تم تداوله من مقطع فيديو خلال اليومين الماضيين يُظهر أحد الجنود وهو يُدخّن سيجارة ويقوم بوضع أخرى في فم تمثال للسيدة العذراء، في مشهد مستفز يمسّ أقدس الرموز الدينية. ويأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة أحداث في قرى مسيحية في الجنوب المحتل شملت تحطيم تمثال السيد المسيح وتخريب البنية التحتية والمباني دون مبرّر”.

وأكد الخازن أن “هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية واعتداءً مباشراً على حرمة المقدسات ومشاعر المؤمنين، بما يفاقم التوتر ويضرب أسس الاحترام بين الأديان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام