    السفير الروسي لدى باريس: لا جدوى من الاتفاقيات النووية دون الأخذ في الاعتبار قدرات باريس ولندن

      صرح السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميشكوف بأن روسيا لا ترى أي جدوى في الاتفاقيات حول الأسلحة النووية إن لم تأخذ بعين الاعتبار القدرات الفرنسية والبريطانية.

      وأضاف “لقد قلنا منذ البداية إنه بالنظر إلى مستويات خفض الأسلحة النووية التي حققناها بالفعل، فإن القدرات النووية الفرنسية والبريطانية بدأت تكتسب أهمية، لذلك، بدون مشاركتهما في هذه الاتفاقيات، لا نرى أي آفاق حقيقية”.

      وتابع “يرفض الفرنسيون هذا الأمر رفضا قاطعا، وفي الوقت نفسه يحاولون استفزازنا بمظلتهم النووية”.

      وأشار السفير الروسي إلى أن الولايات المتحدة أكدت في السنوات الأخيرة أن التوصل إلى أي اتفاقيات نووية عالمية يتطلب مشاركة الصين في هذه المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار قدراتها النووية.

      هذا وحذر السفير الروسي في وقت سابق، من أن التصريحات المتصاعدة بشأن توسيع المكون النووي الأوروبي تشكل تهديدا مباشرا لمنظومة عدم الانتشار النووي الدولية.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

      الدفاع الفنلندية: لا يمكن إسقاط المسيرات قرب الحدود الروسية في أوقات السلم

      IAEA تفيد بوجود أضرار في معدات مختبر محطة زابوروجيه بعد هجوم أوكراني

      وزير المالية الروسي: 200 مليار روبل إيرادات إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط

